'Şefkatli toplum, şefkatli anne babalarla mümkün'

Türkiye’nin en kapsamlı anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri Uğur Okulları ana sponsorluğunda Grand Pera Emek Sahnesi’nde bir araya getirdi. ‘Gelecek anneden başlar’ sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks’ta; ‘İlham Veren Anneler’, ‘Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum’, ’21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek’ ve ‘Hayal Kuran Anneler’ oturumlarıyla ilham veren hikayeler konuşuldu. Etkinlikte Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Arzu Erkan Yüce, Mümin Sekman, Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Akan Abdula ve Judith Malika Liberman gibi alanında profesyonel isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MomTalks’un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, şefkatli aile ve şefkatli toplumun öneminden bahsetti. Eriş, “Yaşadığımız zamanda okuduğumuz haberler ve kaygı verici olaylar sebebiyle umutsuzluğa kapılabiliriz. Etrafımız bu kadar şiddetle doluyken şefkatten söz etmek ütopik gibi görünebilir. Ancak şiddetin panzehiri şefkat. Şefkatli bir toplum, şefkatli bir aile ortamında başlar, şefkatli bir aile ortamı da, şefkat duygusunu bilen ve beslemeye çalışan anne babalarla mümkün” dedi.

Dr. Bahar Eriş sözlerine şu şekilde devam etti: “Sevmenin etken özü, ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir. Sevginin içerdiği ilgi, en açık biçimiyle annenin çocuğa gösterdiği sevgide görülebilir. Eğer bir annenin, çocuğuna az ilgi gösterdiğini, onu beslemeyi, yıkamayı, rahat ettirmeyi savsakladığını görürsek, sevgisinin içtenliğine göstereceği tüm kanıtlar bizi doyurmaz. Bizi, çocuğuna ilgi gösterirken gördüğümüz annenin sevgisi etkileyebilir. Çiçeklere ya da hayvanlara duyulan sevgi için de durum farklı değildir. Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının, çiçekleri sulamayı unuttuğunu görürsek, onun çiçek "sevgisi"ne inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir. Bu etken ilginin bulunmadığı yerde sevgi de yoktur. Kişi, uğruna emek harcadığı şeyleri sever ve kişi sevdiği şeyler için emek harcar."

Etkinliğin ana sponsoru Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: Çocuklarımızı geleceğe donanımlı bireyler olarak yetiştirmek büyük önem taşıyor. Onlara beş dil ve iki beceri kazandırmak gerekiyor. Nedir bu beş dil ve iki beceri: Anadili, matematik, İngilizce, teknoloji ve insanlık dili. Çocuklarımızı anadilini çok iyi ve yetkin kullanan, bilimsel düşünebilen, İngilizce’yi çok iyi konuşan, teknolojiyi çok iyi okuyabilen, anlayışlı, empati kuran ve sorumluluk bilinci olan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bahsettiğim bu 5 dil çocuklarımızın donanımlı olması için onlara kazandırmamız gereken özellikler. Bunlara sanat ve spor becerilerini de eklemek gerekir. Bunlara önem verildiğinde çocuğunuzun hayata 1-0 önde başlayacağını sizler de göreceksiniz.”

Anneler kadar babalar da ilgi gösterdi



Biletleri günler öncesinden tükenen ve yoğun ilgi gören MomTalks 2019’a yaklaşık 550 kişi katıldı. Annelerin yanı sıra babaların da ilgi gösterdiği etkinlik, çocuklarının gelişimiyle ilgili en doğru kaynaklardan bilgi almak isteyen ebeveynleri bir araya getirdi.

Bu yıl Uğur Okulları’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli aktivite ve atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşadı. Ebeveynliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks’un tüm Türkiye’ye ulaşması hedefleniyor.