Sefir ne demek? Sefir kelimesi ne anlama geliyor?

Sefir, Türkçe'de isim olarak kullanılan sözcüklerden bir tanesidir. Arapça kökenli olan sefir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun resmi sayfası üzerinde bulunuyor. Sık sık karşılaştığımız kelimeler arasında bulunan Sefir sözcüğünün manasını sizin için derledik.

SEFİR NE DEMEK?

Sefir, Türk Dil Kurumu (TDK) sayfasında bulunuyor. Arapça'dan dilimize geçen bu kelime "elçi" ifadesine gelmektedir.

Örnek cümle

"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar."

SEFİRİKEBİR NE DEMEK?

Sefirikebir eski Türkçeden dilimize geçmiştir. Büyükelçi anlamına gelen bu kelime Arapça kökenlidir.

SEFİR VE SEFİRİKEBİR KELİMESİNİN TARİHİ

Bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomat yani, büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir. Büyükelçilerin görevi, gittikleri yani görevlendirildikleri yerde vatandaşı oldukları ülkeyi temsil etmek ve o ülkenin haklarını korumak ve o ülkedeki diğer vatandaşları korumak kollamaktır.

Yine Osmanlı Devleti döneminde kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri kullanılmıştır. Büyükelçiler, temsil ettikleri ülke devlet başkanının imzasını taiıyan bir "güven mektubunu " (İtimatname) gittikleri ülke devlet başkanına özel bir törenle arz eder ve ancak bu törenden sonra resmen göreve başlamış kabul olunurlar. Demokratik yönetimlerde büyükelçiler ülkelerinde sorumluluk sahibi hükûmet tarafından atanmış olsa da, devlet başkanının kişisel temsilcisi sayıldıklarından, hükûmetler bu atamaları gerçekleştirmeden önce, sembolik yetkili devlet başkanlarından dahi ön onay almaya gerek duyarlar. Daha sonra gerçekleşecek olan büyük elçi atamalarında kişinin yani sefirikebirin görev alacağı hükümetten de agreman yani bir anlamda ön onay almaları gerekir. Devletler, diplomatik ilişkide bulundukları her ülkeye mukim bir büyükelçi göndermeyebilirler. Onun yerine bir ülkede mukim olan büyükelçi çevre ülkelerden bazıları nezdinde de akredite olunabilir. Kendi ülkesi ve görevlendirildiği ülke arasında diplomatik siyasi kültürel her türlü bağı kurmak anlaşmalarda söz sahibi olmak ve ilişkileri geliştirmek temel görevlerindendir.