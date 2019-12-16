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  3. Sefir ne demek? Sefir kelimesi ne anlama geliyor? İşte TDK'ya göre Sefirin anlamı

Sefir ne demek? Sefir kelimesi ne anlama geliyor? İşte TDK'ya göre Sefirin anlamı

Sefir ne demek" Sefir kelimesi ne anlama geliyor" İşte TDK'ya göre Sefirin anlamı

Sefir ne demek? sorusu Star Tv ekranlarında yeni başlayan Sefirin Kızı dizisi yayınlanmaya başladıktan sonra aratılmaya başladı. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Sefir kelimesi ne anlama geliyor? İşte TDK’ya göre Sefir’in anlamı…

Sefir kelimesinin anlamı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Türk Dil Kurumu TDK’ya göre bazı kelimelerin anlamları merak ediliyor ve araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık Pazartesi günü Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Diziyi izleyenler de Sefir kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Sefir ne demek? Ne anlama geliyor? İşte cevabı…

SEFİR NE DEMEK?

Sefir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yaptığı açıklamaya göre elçi demektir.

(sefi:ri), Arapça sefir

-"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar."

-Memduh Şevket Esendal

Osmanlıca sözlüğe göre Sefir:  Elçi. Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur.

 


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