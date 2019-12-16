Sefir ne demek? Sefir kelimesi ne anlama geliyor? İşte TDK'ya göre Sefirin anlamı

Sefir kelimesinin anlamı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Türk Dil Kurumu TDK’ya göre bazı kelimelerin anlamları merak ediliyor ve araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık Pazartesi günü Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Diziyi izleyenler de Sefir kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Sefir ne demek? Ne anlama geliyor? İşte cevabı…

SEFİR NE DEMEK?

Sefir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yaptığı açıklamaya göre elçi demektir.

(sefi:ri), Arapça sefir

-"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar."

-Memduh Şevket Esendal

Osmanlıca sözlüğe göre Sefir: Elçi. Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur.