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  3. Sefir ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre sefirin anlamı nedir?

Sefir ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre sefirin anlamı nedir?

Sefir ne demek, ne anlama geliyor" TDK'ya göre sefirin anlamı nedir"

Sefir ne demek, ne anlama geliyor? sorusu arama moturunda yoğun olarak aranıyor. Günümüzde çok fazla kullanılmayan sefir kelimesi Sefirin Kızı dizisinin başlamasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Sefir ve sefire Osmanlı Devleti döneminde kullanılmış terimler arasında bulunuyor. Sefir ne demek, ne anlama geliyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

Sefir ne demek, ne anlama geliyor? sorusu vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor.  Star Tv ekranlarında Pazartesi akşamları yeni bir dizi yayınlanmaya başladı.  Sefirin Kızı adlı diziyi seyredenler sefirin kelime anlamını araştırıyor. TDK'ya göre sefirin anlamı nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SEFİR NE DEMEK?

Sefir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yaptığı açıklamaya göre elçi demektir.

(sefi:ri), Arapça sefir

-"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar."

-Memduh Şevket Esendal

Osmanlıca sözlüğe göre Sefir:  Elçi. Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur.


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