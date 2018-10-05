Müge Anlı kayıp Sedanur son bölüm izle Sedanur son dakika otopsi raporu, katili kim, ölüm nedeni ne?

Sedanur son dakika otopsi raporu ölüm nedeni merak ediliyor. Müge Anlı kayıp Sedanur son bölüm izleme linki yoğun ilgi görüyor. Tüm Türkiye Sedanur cinayeti ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Programda yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Ele alınan konular arasında Kars’ta kaybolan 9 yaşındaki Sedanur’un bulunmasına dair haberler merak ediliyordu. Kars’tan üzücü haber geldi. Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki Sadanur'un dün naaşı köye 1 kilometre uzaklıkta taşlarla üzeri örtülmüş halde bulundu. Peki Sedanur’un ölüm nedeni ne, otopsi sonucu belli oldu mu? Otopsi sonucu henüz belli olmadı. 1 Ekim programında Sedanur ile ilgili bilgilere yer verildi. Kars Valisi Rahim Doğan’ın Güzel ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu açıklandı. Kars’a canlı yayın ile bağlanıldı. Tutuklananların sayısının üçe çıktığı açıklandı. Müge Anlı, “Sedanur bulunduğu zaman, cinsel istimar olup olmadığı bakar bakmaz anlaşılacak durumda değildi. Araştırılma yapıldıktan sonra bu belli olur. Cinayetin nasıl işlendiği dahi görür görmez anlaşılacak durumda değildi. Belli olunca açıklanacak” dedi.Detaylar aksam.com.tr'de

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

1 EKİM’DE MÜGE ANLI’DA NELER OLDU?

1 Ekim programında Sedanur ile ilgili bilgilere yer verildi. Kars Valisi Rahim Doğan’ın Güzel ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu açıklandı. Kars’a canlı yayın ile bağlanıldı. Tutuklananların sayısının üçe çıktığı açıklandı. Müge Anlı, “Sedanur bulunduğu zaman, cinsel istimar olup olmadığı bakar bakmaz anlaşılacak durumda değildi. Araştırılma yapıldıktan sonra bu belli olur. Cinayetin nasıl işlendiği dahi görür görmez anlaşılacak durumda değildi. Belli olunca açıklanacak” dedi.

SEDANUR'UN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

SEDANUR SON DAKİKA

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığını bildirdi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23 Eylül günü aynı köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunduğu hatırlatıldı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha tutuklandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ceza infaz kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü duyurulan açıklamada, yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı. Konuya ilişkin araştırma sürüyor." dedi.

Camgöz, soruşturmanın Kağızman Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, olayla ilgili tutuklu sayısının 3'e yükseldiğini söyledi.

MÜGE ANLI'DA 26 EYLÜL'DE NELER OLDU?

MÜGE ANLI 25 EYLÜL'DE NELER OLDU?

Çelişkili açıklamalarının ardından Himmet Uç'un polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Müge Anlı bu konu ile ilgili açıklamada bulundu. Ertan Bozkurt'un kardeşleri Torun ve Özcan Bozkurt programa konuk oldu. İki kardeşin 16 Eylül pazar günü Paslı köyünde oldukları ortaya çıktı. Kardeşlerin çelişkili açıklamalarda bulunduğu dile getirildi. Müge Anlı, "O gün iki dereye gidiliyor. Biri olay yerine çok yakın olan yer, biri de daha uzak bir yer. Yayın bittikten sonra telefonlarımız susmadı. Dediler ki sizin için orada balık olmaz, olta ile balık tutulmaz. İkinci gittiğiniz köy için de dere bile kuru nasıl balık tutulur orada" açıklamalarında bulundu.

MÜGE ANLI 24 EYLÜL’DE NELER OLDU?

Müge Anlı programın açılışında Sedanur’un ölüm haberini bildirdi. Sedanur’un cansız bedeninin bulunduğu yerde inceleme yapıldı. Acı haberi alan Sedanur’un yakınlarının görüntüleri gösterildi. Müge Anlı, “Nasıl öldürüldüğü henüz araştırılıyor. Ancak görgü tanıkları etrafın kan gölü olduğunu söylüyor” dedi.

SEDANUR BULUNDU!

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aramıştı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

MÜGE ANLI’DA 21 EYLÜL’DE NELER OLDU?

9 yaşındaki Sedanur için zamanla yarış devam ediyor. Arama çalışmaları Paslı köyü dışındaki bölgelerde devam ediyor. Çok zor bir alan olması nedeni ile çalışmalar güçlükle devam ediyor. Müge Anlı, “Bu çocuk köyde bir yerde, ama nerde” dedi. Sedanur’un annesi “Havvanur ile Mustafa oraya gidip seslensin. Belki korkmuş saklanmıştır bir yere” dedi. Müge Anlı, “Anne niye sakin duruyor diyenlere en güzel cevabı bu şekilde vermiş oldu. Anne Sedanur’un bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyor” dedi. AFAD, UMKE ve jandarma timlerinin arama çalışmaları 6. gününe girdi.

ERTAN B. TUTUKLANDI

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu Ertan B. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı.

Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledildi.

Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.

Ertan B, Kars Cezaevine gönderildi.

Ertan B.'nin suç dosyasına ve soruşturmanın ayrıntılarına ulaştı. Ertan B.'nin dosyasındaki bilgilere göre 5 ayrı suçtan kaydı var. Bu suçlar 'Adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Hürriyeti tahdit (kız kaçırma)' ve 'hırsızlık'... Dosyasına göre Ertan B. 2001 yılında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine girdi. 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine nakledilirken firar etti. Köyüne geldiğinde ise 'cezaevinden izinli geldim' dedi.

Havaalanında yakalandı

Çocukların, Ertan B'yi işaret eden ifadeleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı valiziyle birlikte şehirden ayrılmak için gittiği havaalanında yakaladı.

Cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu

Ertan B'nin köyden ayrılırken kendisini görenlere '(Müge Anlı'nın) Televizyon programına katılmaya gidiyorum' dediği öğrenildi. Yapılan incelemede Ertan B'nin telefonunda cinsel içerikli çok sayıda video ve fotoğraf bulundu.

'Gördüm, yanlarına gittim'

İfadesinde 'Çocukları gördüm, yanlarına gittim' diyen Ertan B. Sedanur'un da aralarında bulunduğu çocuklarla konuştuğunu, ancak aralarında bahçe duvarı olduğunu, duvarı geçerek çocuklarla herhangi bir temas kurmadığını iddia etti. Üzerinde bulunan eve abisinin bilgilerini içeren sahte kimliği firardan dolayı arandığı için yaptırdığını söyleyen Ertan B, köye ailesini görmeye geldiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Ertan B.'nin kardeşi Ö.B.'nin de ifadesi alındı. Kardeşiyle ilgili çelişkili ifadeler veren Ö. B.' önce kardeşiyle kız kaçırma olayından dolayı arasının açıldığını ve görüşmediklerini söyledi. Ancak daha sonra çocuğun kaybolduğu saatlerde birlikte olduklarını iddia etti.

Soruşturma devam ederken küçük Sedanur'u arama faaliyetleri de devam ediyor.

ERTAN BOZKURT MÜGE ANLI’YA BAĞLANMIŞ

Sedanur'un kaybolmasında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Ertan Bozkurt aileyle birlikte küçük kızı arama çalışmalarına da katılmış. Hatta Sedanur'un babasına kayıp olduğunu arayıp cep telefonundan o bildirmiş. Şüpheli gözaltına alınmadan önce de Sedanur'u son gören kişi olara ATV'deki Müge Anlı'nın programına bağlandı.

Canlı yayında söylediği yalanlar: Ertan Bozkurt'un canlı yayında verdiği ifadeler kontrol edildiğinde bir çok çelişki ortaya çıktı. En başta da köye geldiği zamanla ilgili. Kurban Bayramı'ndan beri Paslı köyünde olan Ertan Bozkurt yayında ise 2 hafta önce köye geldiğini iddia ediyor. Bozkurt'un en önemli yalanı ise köye gelmeden önce nerede olduğuna dair. Yayında Bilecik'te inşaatta çalıştığını söyledi ancak ancak cezaevinden firari olduğu ortaya çıktı.

Sedanur'un babasını aramış : Ertan Bozkurt Mügen Anlı'nın programında Sedanur'u arama çalışmalarına katıldığını hatta babasını kendisinin aradığını söyledi. İşte küçük kızı son gören kişi olan Ertan Bozkurt'un anlattıkları:

-"Sedanur'u tanımıyorum 2 hafta önce köye geldim Bilecik'te inşaat işinde çalışıyorum. Bayram iznine geldim biraz erik özlediğim için çocuklardan erik istedim. Çocuklar bana üç beş tane getirdi kaç tane çocuk olduğunu göremedim. Erik alıp eve geldim ve ondan sonra bir şey göremedim"

-Bir kaç erik aldıktan sonra 11:30 gibi evime geçtim. Ben saat 4:30-5:00 gibi evdeydim dinleniyordum. Tekrar kapı önüne erik yemeye çıkarken Sedanur' un annesini geldi ve kızımız kayıp gördünüz mü diye sordu. Hep beraber aramaya geldik.

-Sedanur'un babasına telefon açtım kızalarının kayıp olduğunu söyledim. Köy girişinde olduklarını söyledi şaka yaptığımı sandılar. Onlar geldikten sonra beraber aradık.

NELER OLMUŞTU?

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel", Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" ile yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.