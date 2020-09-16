Sebzeli güveç nasıl yapılır? Sebzeli güveç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Sebzeli güveç yapmak isteyen kişiler, malzemelerinin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Akşama ailesini lezzetli bir yemek yapmak isteyen kişiler Sebzeli güveç tarifini merak ediyor. Sebzeli güveç tarifinde patlıcan ve patates yemeğimizin ana sebzeleri arasında yer alıyor.

SEBZELİ GÜVEÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

2 adet patlıcan – alacalı soyulup, iri küp doğranmış 2 adet patates – küp doğranmış 500 gr. taze fasulye 2 adet orta boy soğan – iri doğranmış 3 adet sivri biber – iri doğranmış 1 baş sarımsak – üzerlerine vurulmuş 2 adet domates – soyulmuş, küp doğranmış 2 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 2-3 yemek kaşığı su Tuz Karabiber Pul biber Zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı

SEBZELİ GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyun ve iri iri küpler halinde doğrayın, patatesleri patlıcanlardan biraz daha küçük küpler halinde doğrayın.

Güvece sırasıyla soğan, patlıcan, patates, fasulye, biber, sarımsakların yarısını ekleyin tuz ve karabiber de serpin.

Ardından aynı sırayla geri kalan sebzeleri ilave edin ve yine tuz ve karabiber ekleyin.

Salçaları suda açın, domateslerle karıştırın ve güvecin üzerine dökün.

Üzerine zeytinyağını gezdirin ve tereyağını küçük küpler şeklinde en üste yerleştirip ateşe alın.

35-45 dakika orta ateşte pişirin.