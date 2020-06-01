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  3. Sebze yüklü kamyon devrildi: Karayolu ulaşıma kapatıldı
01 Haziran 2020 Pazartesi 07:36 | Son Güncelleme:

Sebze yüklü kamyon devrildi: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sebze yüklü kamyon devrildi: Karayolu ulaşıma kapatıldı

BURDUR'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında saçılanlar sebzeler nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Antalya'dan İstanbul’a sebze götüren Hikmet Oğuzhan Kaptan (23) yönetimindeki 11 AAG 743 plakalı kamyon, gece Antalya- Burdur karayolunun Kurna rampalarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Hikmet Oğuzhan Kaptan ile yanındaki Hüseyin Avcı (35) ve Serdar Demir (23) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hüseyin Avcı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan Burdur istikameti, yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


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