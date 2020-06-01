Sebze yüklü kamyon devrildi: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya'dan İstanbul’a sebze götüren Hikmet Oğuzhan Kaptan (23) yönetimindeki 11 AAG 743 plakalı kamyon, gece Antalya- Burdur karayolunun Kurna rampalarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Hikmet Oğuzhan Kaptan ile yanındaki Hüseyin Avcı (35) ve Serdar Demir (23) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hüseyin Avcı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan Burdur istikameti, yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.