Sazlıdere ve Büyükçekmece'de yasa dışı avlananlara ceza

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yasa dışı balık tutanlara yönelik denetim yapıldı. Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında yasa dışı avlanan 7 kişiye, 10 bin 100 lira ceza kesildi.