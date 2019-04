Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 24 Nisan Sayısal Loto sonuç sorgulama!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılıyor. 24 Nisan Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır merak ediliyor. Tüm şans oyunu sevenler bu akşam çekilecek olan Sayısal Loto hakkında araştırma yapıyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto vatandaşlara umut oluyor. 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde kazadıran rakamlar 7-26-30-36-43-49 olarak açıklanmıştı. Peki, 24 Nisan Sayısal Loto kazandıran rakamlar neler? Sayısal Loto çekiliş sonuçları kaçta belli olacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. Sayısal Loto çekilişi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15'te gerçekleştirilecek olan çekilişin hemen ardından belli olacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

24 Nisan Sayısal Loto sonuç sorgulama işlemi 'Sayısal Çekiliş Sonucu - Milli Piyango' internet sayfası üzerinden yapılabilir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İlk olarak Sayısal Loto oynamak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Daha düşük yaşta olanların oynaması kesinlikle yasaklanmıştır. Daha sonra, oynayabileceğiniz anlaşmalı noktalara gittiğiniz zaman, ister kendiniz kolona 6 farklı rakam seçerek, isterseniz direkt olarak makineye oynatabileceğiniz bir yapıyla 1 ile 49 arasında yer alan sayılardan seçebilirsiniz. 6 adet rakam seçtikten sonra, 3, 4, 5 veya 6 adet rakam bilmek amacıyla yapacağınız tahminler sonucunda da kazançlarınız değişecektir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto oyunu, her Çarşamba ve Cumartesi günü, Milli Piyango Genel Merkezinde Noter huzurunda çekilişle ikramiye dağıtmaktadır. Çekiliş yapılacağı zamanlarda, 49 farklı top 1 kürenin içerisine koyulduktan sonra karıştırılmaya başlar. Karıştırılan kürenin içerisinde 49 farklı top olduğu gibi; her sayının çıkma ihtimali de 1/49 olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte, toplamda 6 top çekilerek şanslı sayılar ortaya çıkar. Ardından, noter huzurunda onaylandıktan sonra ilan edilmektedir. İkramiyeler de her seferinde farklı tutarlara ulaşacağı gibi; Çarşamba günü çekilen rakamları hiç kimsenin bilmemesi halinde, Cumartesi günü olacak çekilişe aktarılıp, Cumartesi’de bilinmediği takdirde, bir sonraki haftaya aktarılacaktır. Bu şekildeki bir döngüyle ilerleyen Sayısal Loto’da ikramiye alındıktan sonra bakiye sıfırlanarak, bir sonraki çekilişe kadar havuzda biriken para tutarı ilk çekilişle talihlisine verilecektir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

Birçok farklı alandan ikramiyelerini ödemeye çevirebileceğiniz gibi; her bilen içinde farklı yerlerde ödeme yapılmaktadır. Kazancınızın miktarı arttıkça, ödeme alabileceğiniz yerlerde değişmektedir. Temel olarak 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin farklı alanlarda ödeme almasının sebebi de, direkt olarak Sayısal Loto üzerinde yapılan düzenlemelerden kaynaklıdır.

Buna göre;

3 ve 4 bilen şanslılar Loto bayilerinden,

5 bilen şanslılar Loto bayilerinden ve MPİ Şubelerinden,

6 bilenler ise; 500 bin TL’ye kadar şubelerden, 500 bin TL üzerindeki tutarları da Milli Piyango Genel Merkezi üzerinden tahsil edebilirler.