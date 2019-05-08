Sayısal Loto 8 Mayıs çekiliş sonuçları! Sayısal Loto sorgulama ekranı!

Sayısal Loto 8 Mayıs çekiliş sonuçları merak ediliyor. Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bir şans oyunudur. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen sayısal loto, binlerce kişiye milyonlarca lira dağıtmaktadır. Geçtiğimiz hafta çekilen Sayısal Loto’da 6 bilen bir kişi 1 milyon 464 bin 205 lira 75 kuruş kazandı. Dağıtılan toplam ikramiyenin ise 3 milyon 853 bin 172 lira 45 kuruş olduğu açıklandı. Sayısal Loto 8 Mayıs sonuçları haberimizin detaylarında…

8 MAYIS 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Her hafta iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekildikten sonra sonuçlara Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 464 bin 205 lira 75 kuruş kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 194 kişi 3 bin 178 lira 55'er kuruş, 4 bilen 10 bin 804 kişi 43 lira 15'er kuruş, 3 bilen 210 bin 667 kişi 6 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto'da, toplam 3 milyon 853 bin 172 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Sayısal Loto'da Büyük ikramiye kazanan talihlinin kuponunu İzmir Bornova'dan yatırdığı belirtildi.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İlk olarak Sayısal Loto oynamak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Daha düşük yaşta olanların oynaması kesinlikle yasaklanmıştır. Daha sonra, oynayabileceğiniz anlaşmalı noktalara gittiğiniz zaman, ister kendiniz kolona 6 farklı rakam seçerek, isterseniz direkt olarak makineye oynatabileceğiniz bir yapıyla 1 ile 49 arasında yer alan sayılardan seçebilirsiniz. 6 adet rakam seçtikten sonra, 3, 4, 5 veya 6 adet rakam bilmek amacıyla yapacağınız tahminler sonucunda da kazançlarınız değişecektir.

Genel mantık olarak tahmin üzerine şans oyunu olarak belirtilen Sayısal Loto, 6 bilmek için 14 milyonda 1 ihtimaliniz olduğunu unutmamanız gereken bir oyundur. Oluşturacağınız her bir kolon başına 1.5 TL ücret ödemeniz gerekecek olan Sayısal Loto oyununda, toplam 6 kolon oluşturduğunuz zaman 9 TL’lik ödeme yapmanız gerekecektir. Uygun fiyatla oynayabileceğiniz ve her hafta değişen büyük ikramiye tutarının artması, hayatınızı bir anda değiştirecek olasılığın bulunduğu bir heyecana ulaşmanızı da sağlayacaktır. Hem heyecanlı olarak haftalık takip edebileceğiniz, hem de ikramiye tutarlının her hafta değişmesi sonucunda farklı tutarda kazançlar sağlayabileceğiniz Sayısal Loto oyununu oynamak için, belirli noktalardan da destek alabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto oyunu, her Çarşamba ve Cumartesi günü, Milli Piyango Genel Merkezinde Noter huzurunda çekilişle ikramiye dağıtmaktadır. Çekiliş yapılacağı zamanlarda, 49 farklı top 1 kürenin içerisine koyulduktan sonra karıştırılmaya başlar. Karıştırılan kürenin içerisinde 49 farklı top olduğu gibi; her sayının çıkma ihtimali de 1/49 olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte, toplamda 6 top çekilerek şanslı sayılar ortaya çıkar. Ardından, noter huzurunda onaylandıktan sonra ilan edilmektedir. İkramiyeler de her seferinde farklı tutarlara ulaşacağı gibi; Çarşamba günü çekilen rakamları hiç kimsenin bilmemesi halinde, Cumartesi günü olacak çekilişe aktarılıp, Cumartesi’de bilinmediği takdirde, bir sonraki haftaya aktarılacaktır. Bu şekildeki bir döngüyle ilerleyen Sayısal Loto’da ikramiye alındıktan sonra bakiye sıfırlanarak, bir sonraki çekilişe kadar havuzda biriken para tutarı ilk çekilişle talihlisine verilecektir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE BEDELLERİ NELERDİR?

Sayısal Loto oyununda önceden ne kadar kazanç sağlanacağını belirlemek mümkün değildir. Bunun sebebi, ne kadar çok insan oynar ve kolon oluşturursa, ortaya çıkacak kazancında o kadar fazla artmasıdır. Bununla birlikte, her hafta bir önceki tutarlar hesaplanarak 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilerek toplam ikramiyeyi alacak kişilere sunulacak tutarlarda çekiliş yapılmadan önce belirtilmektedir. Sürekli olarak yenilenen ikramiye sistemiyle birlikte, ne kadar uzun süre kazanan olmazsa, son kazananın ikramiyesi de o kadar artmaktadır.

Sayısal Loto, havuz sistemiyle gerçekleştirilen, gelen para kadar ikramiye dağıtan bir sistem üzerine kurulmuştur. Tüm harcamalar ve vergiler çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutarı şanslı kişilere sunacak olan bu oyunla birlikte sizlerde 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı kişi olabilirsiniz.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

Birçok farklı alandan ikramiyelerini ödemeye çevirebileceğiniz gibi; her bilen içinde farklı yerlerde ödeme yapılmaktadır. Kazancınızın miktarı arttıkça, ödeme alabileceğiniz yerlerde değişmektedir. Temel olarak 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin farklı alanlarda ödeme almasının sebebi de, direkt olarak Sayısal Loto üzerinde yapılan düzenlemelerden kaynaklıdır.

Buna göre;

3 ve 4 bilen şanslılar Loto bayilerinden,

5 bilen şanslılar Loto bayilerinden ve MPİ Şubelerinden,

6 bilenler ise; 500 bin TL’ye kadar şubelerden, 500 bin TL üzerindeki tutarları da Milli Piyango Genel Merkezi üzerinden tahsil edebilirler.