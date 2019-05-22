Sayısal Loto 22 Mayıs sonuçları son dakika açıklandı mı? 2019 Sayısal Loto sonucu sorgula

Sayısal Loto 22 Mayıs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sayısal Loto sonucu açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi şans oyunları kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Bu oyunlar arasında bulunan Sayısal Loto çekilişi her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Bilet alan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Son yapılan çekilişin ardından açıklanan sonuçlarda 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 654 bin 360 lira ikramiye kazandı. Çekilişte 5 bilen 169 kişi 3 bin 822 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 518 kişi 74 lira 35”er kuruş ve 3 bilen 120 bin 945 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO 22 MAYIS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 22 Mayıs sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

SAYISAL LOTO 18 MAYIS SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1219'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 654 bin 360 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 169 kişi 3 bin 822 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 518 kişi 74 lira 35”er kuruş ve 3 bilen 120 bin 945 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte toplam 7 milyon 157 bin 769 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 227 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 281 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İlk olarak Sayısal Loto oynamak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Daha düşük yaşta olanların oynaması kesinlikle yasaklanmıştır. Daha sonra, oynayabileceğiniz anlaşmalı noktalara gittiğiniz zaman, ister kendiniz kolona 6 farklı rakam seçerek, isterseniz direkt olarak makineye oynatabileceğiniz bir yapıyla 1 ile 49 arasında yer alan sayılardan seçebilirsiniz. 6 adet rakam seçtikten sonra, 3, 4, 5 veya 6 adet rakam bilmek amacıyla yapacağınız tahminler sonucunda da kazançlarınız değişecektir.

Genel mantık olarak tahmin üzerine şans oyunu olarak belirtilen Sayısal Loto, 6 bilmek için 14 milyonda 1 ihtimaliniz olduğunu unutmamanız gereken bir oyundur. Oluşturacağınız her bir kolon başına 1.5 TL ücret ödemeniz gerekecek olan Sayısal Loto oyununda, toplam 6 kolon oluşturduğunuz zaman 9 TL’lik ödeme yapmanız gerekecektir. Uygun fiyatla oynayabileceğiniz ve her hafta değişen büyük ikramiye tutarının artması, hayatınızı bir anda değiştirecek olasılığın bulunduğu bir heyecana ulaşmanızı da sağlayacaktır. Hem heyecanlı olarak haftalık takip edebileceğiniz, hem de ikramiye tutarlının her hafta değişmesi sonucunda farklı tutarda kazançlar sağlayabileceğiniz Sayısal Loto oyununu oynamak için, belirli noktalardan da destek alabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto oyunu, her Çarşamba ve Cumartesi günü, Milli Piyango Genel Merkezinde Noter huzurunda çekilişle ikramiye dağıtmaktadır. Çekiliş yapılacağı zamanlarda, 49 farklı top 1 kürenin içerisine koyulduktan sonra karıştırılmaya başlar. Karıştırılan kürenin içerisinde 49 farklı top olduğu gibi; her sayının çıkma ihtimali de 1/49 olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte, toplamda 6 top çekilerek şanslı sayılar ortaya çıkar. Ardından, noter huzurunda onaylandıktan sonra ilan edilmektedir. İkramiyeler de her seferinde farklı tutarlara ulaşacağı gibi; Çarşamba günü çekilen rakamları hiç kimsenin bilmemesi halinde, Cumartesi günü olacak çekilişe aktarılıp, Cumartesi’de bilinmediği takdirde, bir sonraki haftaya aktarılacaktır. Bu şekildeki bir döngüyle ilerleyen Sayısal Loto’da ikramiye alındıktan sonra bakiye sıfırlanarak, bir sonraki çekilişe kadar havuzda biriken para tutarı ilk çekilişle talihlisine verilecektir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE BEDELLERİ NELERDİR?

Sayısal Loto oyununda önceden ne kadar kazanç sağlanacağını belirlemek mümkün değildir. Bunun sebebi, ne kadar çok insan oynar ve kolon oluşturursa, ortaya çıkacak kazancında o kadar fazla artmasıdır. Bununla birlikte, her hafta bir önceki tutarlar hesaplanarak 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilerek toplam ikramiyeyi alacak kişilere sunulacak tutarlarda çekiliş yapılmadan önce belirtilmektedir. Sürekli olarak yenilenen ikramiye sistemiyle birlikte, ne kadar uzun süre kazanan olmazsa, son kazananın ikramiyesi de o kadar artmaktadır.

Sayısal Loto, havuz sistemiyle gerçekleştirilen, gelen para kadar ikramiye dağıtan bir sistem üzerine kurulmuştur. Tüm harcamalar ve vergiler çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutarı şanslı kişilere sunacak olan bu oyunla birlikte sizlerde 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı kişi olabilirsiniz.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

Birçok farklı alandan ikramiyelerini ödemeye çevirebileceğiniz gibi; her bilen içinde farklı yerlerde ödeme yapılmaktadır. Kazancınızın miktarı arttıkça, ödeme alabileceğiniz yerlerde değişmektedir. Temel olarak 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin farklı alanlarda ödeme almasının sebebi de, direkt olarak Sayısal Loto üzerinde yapılan düzenlemelerden kaynaklıdır.

Buna göre;

3 ve 4 bilen şanslılar Loto bayilerinden,

5 bilen şanslılar Loto bayilerinden ve MPİ Şubelerinden,

6 bilenler ise; 500 bin TL’ye kadar şubelerden, 500 bin TL üzerindeki tutarları da Milli Piyango Genel Merkezi üzerinden tahsil edebilirler.