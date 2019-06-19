Sayısal Loto 19 Haziran sonuçları açıklandı mı? 19 Haziran MPİ Sayısal Loto sorgulama

Türkiye’de zengin olma hayaliyle yaşayan milyonlarca vatandaşın oynadığı Sayısal Loto bugünde en çok aranan konular arasında bulunuyor. 19 Haziran sonuçları açıklandı mı? 19 Haziran MPİ Sayısal Loto sorgulama işlemleri nasıl yapılır? diye merak ediliyor. 15 Haziran Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde 1, 3, 25, 29, 40 ve 43 numaraları çıkmış ve Ankara/Etimesgut, Eskişehir/Odunpazarı ve Kahramanmaraş/Onikişubat’ta oturan 3 talihli toplamda 1 milyon 964 bin 16,25’er TL’nin sahibi olmuştu. Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:15'de Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınla gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO 19 HAZİRAN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 19 Haziran sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

15 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

15 Haziran Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde 1, 3, 25, 29, 40 ve 43 numaraları çıkmış ve Ankara/Etimesgut, Eskişehir/Odunpazarı ve Kahramanmaraş/Onikişubat’ta oturan 3 talihli toplamda 1 milyon 964 bin 16,25’er TL’nin sahibi olmuştu. 5 bilen 107 kişi 7 bin 733,75 TL, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98,50 TL ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13,65 TL teselli ikramiyesi almıştı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.