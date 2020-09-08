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  3. Satır arası nasıl yazılır? TDK'ya göre satırarası mı, satır arası mı?
08 Eylül 2020 Salı 16:46 | Son Güncelleme:

Satır arası nasıl yazılır? TDK'ya göre satırarası mı, satır arası mı?

Satır arası nasıl yazılır" TDK'ya göre satırarası mı, satır arası mı"

Satır arası kelimesinin doğru olarak yazılışı TDK çevrim içi sözlükte yer alıyor. Satır arası, yazı satırlarının arasında bulunan mesafelere verilen bir isimdir. Vatandaşlar, kelimenin satırarası mı yoksa satır arası olarak mı yazıldığını öğrenmek istiyor.

Satır arası bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak konusu oldu. Yazı yazdığımız zaman cümlelerin arasındaki boşluğa satır arası adı verilmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru kullanımını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı.

SATIR ARASI NASIL YAZILIR?

Yazı satırlarının arasında kalan mesafe. Dolaylı anlatım anlamına gelir. Bu kelime genellikle satırarası şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Fakat, TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı "satır arası" şeklinde olmalıdır. Buna göre kelime ayrı yazılmaktadır. 

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