Satır arası nasıl yazılır? TDK'ya göre satırarası mı, satır arası mı?

Satır arası bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak konusu oldu. Yazı yazdığımız zaman cümlelerin arasındaki boşluğa satır arası adı verilmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru kullanımını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı.

SATIR ARASI NASIL YAZILIR?

Yazı satırlarının arasında kalan mesafe. Dolaylı anlatım anlamına gelir. Bu kelime genellikle satırarası şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Fakat, TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı "satır arası" şeklinde olmalıdır. Buna göre kelime ayrı yazılmaktadır.