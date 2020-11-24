  • $7,8897
  • 9,3525
  • 465.747
  • 1314.25
  • Haberler
  • Yaşam
  • Satın aldığı otomobilin önü arkası farklı model
24 Kasım 2020 Salı 01:21 | Son Güncelleme:

Satın aldığı otomobilin önü arkası farklı model

Satın aldığı otomobilin önü arkası farklı model

Kayseri'de 9 Ekim'de A.Y., 90 bin 500 liraya 2013 model bir otomobil satın aldı.

Kayseri’de 90 bin 500 liraya 2013 model bir otomobil satın alan ve satıcının ekspertiz raporunu vermemesinden kuşkulanan A.Y., 13 gün sonra aracını oto ekspertize götürdü. Ön kısmının direklerden ve taban sacından kesildiği belirlenen otomobilin arkasına da başka bir araca ait bölümün kaynakla eklendiği saptandı.

ASIL DEĞERİ YARI FİYATI

Hayatının şokunu yaşayan A.Y., suç duyurusunda bulundu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, hurda araçların birleştirilerek satıldığını söyleyerek şöyle dedi: “Arabanın önü 2013 model, arka tarafının kaç model olduğu belli değil. Asıl değeri satış rakamının yarısı. Mahkemeden iade kararı çıkarsa 10 bin TL’yi aşan mahkeme masrafını da satıcı ödeyecek.”

Hasarlı 2 aracın kaynakla birleştirildiği ortaya çıktı.

AKŞAM UYARMIŞTI

Önceki gün hurda araçların birleştirilerek satıldığını duyuran AKŞAMdolandırıcıların oyununu deşifre etmişti.

<p>Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 'Türk Yıldızları' isimli akrobasi timi, Mardin'de renkli görüntülere

Mardin'in onur günü 'Türk Yıldızları' ile taçlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

SARS virüsü nedir? SARS virüsünün belirtileri neler?

İki mevsim bir arada yaşanıyor! Fotoğraflar Türkiye'de çekildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.