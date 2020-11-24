Satın aldığı otomobilin önü arkası farklı model

Kayseri’de 90 bin 500 liraya 2013 model bir otomobil satın alan ve satıcının ekspertiz raporunu vermemesinden kuşkulanan A.Y., 13 gün sonra aracını oto ekspertize götürdü. Ön kısmının direklerden ve taban sacından kesildiği belirlenen otomobilin arkasına da başka bir araca ait bölümün kaynakla eklendiği saptandı.

ASIL DEĞERİ YARI FİYATI



Hayatının şokunu yaşayan A.Y., suç duyurusunda bulundu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, hurda araçların birleştirilerek satıldığını söyleyerek şöyle dedi: “Arabanın önü 2013 model, arka tarafının kaç model olduğu belli değil. Asıl değeri satış rakamının yarısı. Mahkemeden iade kararı çıkarsa 10 bin TL’yi aşan mahkeme masrafını da satıcı ödeyecek.”

Hasarlı 2 aracın kaynakla birleştirildiği ortaya çıktı.

AKŞAM UYARMIŞTI



Önceki gün hurda araçların birleştirilerek satıldığını duyuran AKŞAM, dolandırıcıların oyununu deşifre etmişti.