Şarj nasıl yazılır? Şarj mı, şarz mı?

Dilimizde isim olarak kullanılan şarj kelimesinin nasıl yazıldığı yoğun ilgi görüyor. Telefonlarımızı doldurmaya yarayan bu cihaz, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkıyor. Türk Dil Kurumu, şarj kelimesinin doğru olarak yazılışını resmi sitesinde paylaştı.

ŞARJ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun en çok aranan kelimeler listesinde şarj kelimesi de bulunmaktadır. TDK bu kelimenin doğru yazımını “şarj” olarak belirledi. Günümüzde şarz olarak yazılan bu sözcüğün bu kullanımı hatalıdır.

ŞARJ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Şarj aleti getirmeye unuttuğum için telefonumu gün boyu kullanamadım. Doğru

Telefonumun şarzı çok az gidiyor. Yanlış