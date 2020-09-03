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  3. Şarj nasıl yazılır? Şarj mı, şarz mı?
03 Eylül 2020 Perşembe 17:26 | Son Güncelleme:

Şarj nasıl yazılır? Şarj mı, şarz mı?

Şarj nasıl yazılır" Şarj mı, şarz mı"

Konuşma veya yazı dilinde şarj kelimesinin nasıl yazıldığı merak konusu oldu. Kelimenin doğru kullanımını öğrenmek isteyenler şarj mı yoksa şarz olduğunu öğrenmek istiyor. Türkçe'yi iyi bir şekilde yazmak ve konuşmak isteyen vatandaşlar yazım kurallarına dikkat ediyor.

Dilimizde isim olarak kullanılan şarj kelimesinin nasıl yazıldığı yoğun ilgi görüyor. Telefonlarımızı doldurmaya yarayan bu cihaz, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkıyor. Türk Dil Kurumu, şarj kelimesinin doğru olarak yazılışını resmi sitesinde paylaştı.

ŞARJ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun en çok aranan kelimeler listesinde şarj kelimesi de bulunmaktadır. TDK bu kelimenin doğru yazımını “şarj” olarak belirledi. Günümüzde şarz olarak yazılan bu sözcüğün bu kullanımı hatalıdır.

ŞARJ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Şarj aleti getirmeye unuttuğum için telefonumu gün boyu kullanamadım. Doğru

Telefonumun şarzı çok az gidiyor. Yanlış

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