Sarılık nedir, neden olur? Sarılık hastalığının tedavisi var mı?

Sarılık hastalığı kanda bilirubin maddesinin birikmesi sonucu oluşmaktadır. Yetişkinlerde de görülen bu hastalık bebeklerde yeni doğan sarılığı olarak adlandırılır. Cildimizde ve gözde görülen sarılık belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk ve kaşıntı da meydana gelmektedir. Sarılık nedir, neden olur?

SARILIK NEDİR, NEDEN OLUR?

Sarılık aslında farklı nedenlerle ortaya çıkan bir tıbbi durum olsa da halk arasında Hepatit B hastalığına da sarılık denir. Hepatit B virüsü nedeniyle oluşan Hepatit B, kan ya da cinsel yolla bulaşabilen, karaciğerde harabiyete yol açan ve tedavi edilmediği takdirde karaciğer kanseri gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek bir hastalıktır. Bu virüs bazı kişilerde hiçbir semptom vermeden senelerce taşınır. Taşıyıcı kişiler farkında olmadan hastalığı başkalarına bulaştırabilir.

SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde sarılık belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Göz içi ve ciltte sarılık Kaşıntı Halsizlik/yorgunluk Koyulaşan idrar Açık renkli dışkı Karın ağrısı Kilo kaybı Ateş

SARILIK HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavi altta yatan nedene bağlı olacaktır. Sarılık tedavisi sarılık belirtileri yerine nedeni hedefler. Aşağıdaki tedaviler kullanılır: