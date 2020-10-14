Sarılık nedir, neden olur? Sarılık hastalığının tedavisi var mı?
Sarılık hastalığı yetişkinlerde ve bebeklerde görülen rahatsızlıklardan biridir. Ciltte ve gözde sararma olarak belirti gösteren sarılık, bir anda ya da zamanla yavaş yavaş oluşabilmektedir. Sarılıkla baş etmenin en önemli yolu uzman bir hekimden yardım almaktır.
Sarılık hastalığı kanda bilirubin maddesinin birikmesi sonucu oluşmaktadır. Yetişkinlerde de görülen bu hastalık bebeklerde yeni doğan sarılığı olarak adlandırılır. Cildimizde ve gözde görülen sarılık belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk ve kaşıntı da meydana gelmektedir. Sarılık nedir, neden olur?
SARILIK NEDİR, NEDEN OLUR?
Sarılık aslında farklı nedenlerle ortaya çıkan bir tıbbi durum olsa da halk arasında Hepatit B hastalığına da sarılık denir. Hepatit B virüsü nedeniyle oluşan Hepatit B, kan ya da cinsel yolla bulaşabilen, karaciğerde harabiyete yol açan ve tedavi edilmediği takdirde karaciğer kanseri gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek bir hastalıktır. Bu virüs bazı kişilerde hiçbir semptom vermeden senelerce taşınır. Taşıyıcı kişiler farkında olmadan hastalığı başkalarına bulaştırabilir.
SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde sarılık belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
- Göz içi ve ciltte sarılık
- Kaşıntı
- Halsizlik/yorgunluk
- Koyulaşan idrar
- Açık renkli dışkı
- Karın ağrısı
- Kilo kaybı
- Ateş
SARILIK HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?
Tedavi altta yatan nedene bağlı olacaktır. Sarılık tedavisi sarılık belirtileri yerine nedeni hedefler. Aşağıdaki tedaviler kullanılır:
- Aneminin neden olduğu sarılık, kandaki demir miktarının, demir takviyesi alarak veya daha fazla demir açısından zengin gıdalar yiyerek arttırılmasıyla tedavi edilebilir. Demir takviyeleri kullanılabilir.
- Hepatit kaynaklı sarılık antiviral veya steroid ilaçlar gerektirir.
- Sarılığa neden olan safra kesesi taşları için safra kesesi ameliyatı gerekebilir.
- Sarılık bir ilacın kullanımından kaynaklanmışsa, tedavi alternatif bir ilaca geçişi gerektirir.
- Yenidoğan sarılığı yaygındır ve genellikle herhangi bir tedavi olmadan kendiliğinden düzelir. Bazen yenidoğanların D vitamini üretimini artırmak ve bilirubini temizlemek için güneş ışığına maruz kalması önerilebilir. Diğer durumlarda, yenidoğanlarda ki sarılık sorununu özel ışıklar kullanarak hastanede tedavi edilebilir.