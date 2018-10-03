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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Çankırı'da, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Erhun Büyükurvaylı (29) idaresindeki 18 AP 111 plakalı otomobil, Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı köyü mevkisinde, ters yönden gelen bir araca çarpmamak için karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada Büyükurvaylı, hayatını kaybetti.

Büyükurvaylı'nın cenazesi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, ters yöne giren ve kazaya neden olan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

(AA)

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