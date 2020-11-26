Saplantılı kuzenden Leyla'ya kurşun

Elazığ’da güvenlik korucusu olan Sebahattin Öztürk, bir yakınının cenazesine katılmak üzere 5 gün önce Mersin Tarsus’a geldi. Öztürk, daha önce aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen amcasının kızı Leyla Öztürk ile konuşmak için genç kızın çalıştığı pastaneye gitti. Kuzenler arasında tartışma çıktı. Sebahattin Öztürk, yanında getirdiği tabancayı çekip genç kıza peş peşe ateş etti. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Leyla Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı saldırgan, kaldırıldığı hastanede öldü. Genç kızın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.