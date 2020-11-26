  • $7,874
  • 9,3864
  • 458.163
  • 1342.49
26 Kasım 2020 Perşembe 23:42 | Son Güncelleme:

Saplantılı kuzenden Leyla'ya kurşun

Saplantılı kuzenden Leyla'ya kurşun
DHA

Pastane çalışanı Leyla Öztürk, daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen amcasının oğlu tarafından işyerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı aynı tabancayla hayatına son verdi.

Elazığ’da güvenlik korucusu olan Sebahattin Öztürk, bir yakınının cenazesine katılmak üzere 5 gün önce Mersin Tarsus’a geldi. Öztürk, daha önce aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen amcasının kızı Leyla Öztürk ile konuşmak için genç kızın çalıştığı pastaneye gitti. Kuzenler arasında tartışma çıktı. Sebahattin Öztürk, yanında getirdiği tabancayı çekip genç kıza peş peşe ateş etti. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Leyla Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı saldırgan, kaldırıldığı hastanede öldü. Genç kızın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Editör:<a href='#0'> </a><a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Süleymaniye'nin müziği hangisi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kırmızı periler diyarı turizm atağı için gün sayıyor

Enes Batur kaza anında yaşadıklarını anlattı: Acaba ölecek miyim?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.