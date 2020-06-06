Santimetrekare başına düşen yaklaşık 140.000 tüyle en yoğun tüylere sahip olan canlı hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



SANTİMETREKARE BAŞINA DÜŞEN YAKLAŞIK 140.000 TÜYLE EN YOĞUN TÜYLERE SAHİP OLAN CANLI HANGİSİDİR?



A: Kutup ayısı



B: Deniz samuru

C: Pekinez köpeği

D: Sibirya kurdu

Doğru cevap: B Deniz samuru