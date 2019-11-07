Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ilçelerinin tamamında, Birecik ilçesinin ise sınır bölgelerinde 10-28 Ekim'de eğitime verilen arayı telafi için program hazırladı. Bu kapsamda, yapılamayan 12 günlük eğitim öğretim için 9 Kasım ve 28 Aralık tarihleri arasındaki her hafta cumartesi günü telafi eğitimi gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra, 18-22 Kasım'daki ara tatilde de eğitimlere devam edilecek.

AA