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  3. Şanlıurfa'nın geleneksel bayram lezzeti: Külünçe

Şanlıurfa'nın geleneksel bayram lezzeti: Külünçe

Şanlıurfa'nın geleneksel bayram lezzeti: Külünçe

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bayramlarda ikram geleneği haline gelen külünçe, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Süt, un, yağ, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, bayramlarda çayın yanında ikram ediliyor.

Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle bölge halkının gözdesi olan bu kurabiyeye, yoğun ilgi gösteriliyor. Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahalle fırınlarında pişiriliyor. Bayramlar dışında da oldukça fazla tüketilen ve vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan külünçe, Türkiye'nin pek çok yerine de gönderiliyor.

Külünçe siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor. Külünçe ustası Ahmet Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada bayramda külünçe siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Kıyak, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini belirterek, "Külünçe, Şanlıurfa'ya ait bir lezzet. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çok tüketiliyor. Külünçeyi misafirliğe gelenlere çayın yanında ikram ediyorlar. Çayın yanında güzel oluyor." dedi.

Ev külünçesi yaptıklarını anlatan Ahmet Kıyak, şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız külünçe diğerlerinde farklıdır. Biz ev külünçesi yapıyoruz. Yaptığımız normal pastahanelerde yapılan külünçeler gibi değil. Önceden evde kadınlar, annelerimiz yapıyordu. Şimdi kimse yanaşmıyor. Her şey hazır geliyor. Hazıra alışmışlar. O yüzden biz ev külünçesi yapıyoruz. İstanbul'a kadar götüren oluyor. İsteyenlere kargo ile de gönderiyoruz. Bayramda talep çok oluyor. Bu külünçeyi herkes tatsın, lezzeti başkadır."

Halil Yıldız da yıllar önce Suruç'ta dini bayramlardan önce evlerde külünçe yapma telaşı yaşandığını fakat şimdilerde bunun bittiğini dile getirerek, "Külünçe ilçemizde bayramların olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Her bayram alıp eve gelen misafirlere çayın yanında ikram ederiz. Diğer tatlılara göre daha hafiftir. Bu yüzden yöre halkı daha çok tercih ediyor." diye konuştu.

(AA)

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