Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahıslara ait 6 iş yeri ve 17 evde yapılan aramada, 5 araç, 99 bin 750 lira nakit para, 1 kilo 388 gram altın, 26 adet fişek, biri ruhsatlı olmak üzere 2 adet av tüfeği, 1 adet başkası adına ruhsatlı uzun namlulu silah ile bu silaha ait 171 adet fişek ve 8 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale el konularak, gözaltına alınan 17 zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA