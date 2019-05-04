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  3. Şanlıurfada yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfada yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfada yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 12 mahallede yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 2 bin 300 lira ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

AA

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