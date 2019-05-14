Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi

Tatburcu Mahallesi kırsalında İ.S'nin kullandığı 63 LM 865 plakalı traktörden Hadise Suvermez (11) dengesini kaybederek düştü. Üzerinden römork geçen Suvermez, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suvermez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Traktör sürücüsü İ.S. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(AA)