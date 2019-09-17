Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Sevimli Mahallesinde iki aile üyeleri arasında tarla sulama nedeniyle çıkan tartışma kısa kavgaya dönüştü. Taş ve sopların kullanıldığı kavgada Zehra ,Ahmet, Abdullah, Salih, Musa, Halil, Huriye ve Salih K. ile Şihade ve Hamut T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, mahalle ve hastanede önlem aldı.

AA