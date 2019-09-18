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  3. Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçe kırsalında bulunan Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

 

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