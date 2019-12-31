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  3. Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet Yahudi el yazması kitap, 1 adet Poleoritik dönemine ait fosil taşı, 2 adet Roma dönemine ait gümüş yüzük, 3 adet Bizans dönemine ait bronz yüzük ve 13 adet Bizans dönemine ait yüzük kaşı ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 3 şahısta gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


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