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  3. Şanlıurfa'da silahlı kavga! 3 kardeş öldü, baba ağır yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga! 3 kardeş öldü, baba ağır yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga! 3 kardeş öldü, baba ağır yaralı

Şanlıurfa'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Güven (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35), Ramazan Güven (38), vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kardeş yaşamını yitirirken, babanın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHI KİMİN ATEŞLEDİĞİ BELLİ DEĞİL

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar ve tabancadan çıkan mermiler, Mehmet Güven ile oğullları İbrahim Halil, Murat, Ramazan'a isabet etti. 4 yaralı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven kardeşler hayatını kaybetti. Yaralı baba Mehmet Güven'in tedavisi ise devam ediyor. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 3 kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor

(DHA)

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