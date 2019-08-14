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  3. Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Diyarbakır yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Orhan Gezer'in kullandığı 40 ER 735 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Orhan Gezer ile otomobilde bulunan Hülya (31), İrfan Efe (2), Remzi Canyavuz (1) ve Mustafa (10), Nazar (8), Selma Gezer (7) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nazar ve Selma Gezer, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

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