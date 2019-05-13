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  3. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 64. kilometresinde meydana geldi. Bedran Ş. yönetimindeki 02 FP 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Sultan, Zehra, Merve, Reşat ve Muhammet Sefa Ş. ile Fehime T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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