Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Mehmet İpek'in kullandığı 27 AS 788 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 30. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra Kader, Muhammed Yasir ve Yusuf İpek ile Zeliha, Türkan ve Havva Nur Deniz yaralandı. Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeliha ve Havva Nur Deniz, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Sürücü Mehmet İpek'in, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

(AA)