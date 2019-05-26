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  3. Şanlıurfa'da 'lahmacun' sırasında kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da 'lahmacun' sırasında kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da 'lahmacun' sırasında kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iftar saatinde ekmek fırınında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırınında iki kişi arasında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle tartışma çıktı. İki kişinin yakınlarının da müdahale etmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, her iki gruptan Ali Ö., Bahattin Ö., Muhammed Aziz Ö., İbrahim Y. ve Nasır K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

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