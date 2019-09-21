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  3. Şanlıurfa'da kuzenlerin kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'da kuzenlerin kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'da kuzenlerin kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada, Mahmut Öz (53) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Öz ile uzun süredir husumetli olduğu ismi öğrenilemeyen kuzeni arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Mahmut Öz av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülen Öz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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