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  3. Şanlıurfa'da kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi, yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde iş makinesine yer açmaya çalışan inşaatta işçileriyle, park halindeki bir otomobilin sahibi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Grubun hastanenin acil servis girişinde kavgaya devam etmesi üzerine polis ekipleri, tarafları ayırarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

(AA)

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