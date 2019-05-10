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  3. Şanlıurfa'da çekirge istilası! Vatandaşlar yardım bekliyor

Şanlıurfa'da çekirge istilası! Vatandaşlar yardım bekliyor

Şanlıurfa'da çekirge istilası! Vatandaşlar yardım bekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı. Vatandaşlar, çekirgelerin ekili arazilere gitmeden önce durdurulması için yardım bekliyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor. 

Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü söyleyen yöre sakinlerinden Davut Geboz, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz, ancak 2 yıldır böyle bir şey görüyoruz. Bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak sürekli çaba içerisindeyiz. Çekirgeler çok küçük ve büyüdüklerinde daha zararlı olacaklar. Dilekçe verdik, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

DHA

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