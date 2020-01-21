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  3. Şanlıurfa'da 104 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da 104 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da 104 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 104 adet tarihi eser ele geçirildi.

Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Siverek ilçesindeki 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Roma dönemine ait 92 adet gümüş sikke, orta çağ dönemine ait 7 gümüş yüzük, 4 ok ucu ile 1 adet hamam tası olmak üzere toplam 104 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet define arama detektörü ve 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA


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