Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7687
  • 6,3554
  • 270.413
  • 107074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde YPG/PKK mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri YPG/PKK mensubu bir teröristin Suriye'deki barınma alanlarından kaçtığına ilişkin bilgiye ulaştı.

Kaçan terörist, Akçakale sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekiplere silahsız olarak teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA


Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı!
İhaneti kaldıramadı! Hafızasını sildirecek
'Keşke zaman burada dursa'
Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
<p>Balıkesir´in Bigadiç ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Can´a ait koyun ikiz yavruladıktan sonra

Öksüz Kalan Kuzu ´Anne, Anne´ Diye Meliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sabah evden çıkanlar bu manzarayla karşılaştı! Hazırlıksız yakalandılar

1915 Çanakkale Köprüsü adım adım yükseliyor