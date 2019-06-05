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05 Haziran 2019 Çarşamba 15:05 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:06

Şanlıurfa Hilvan'da silahlı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa Hilvan'da silahlı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Aktaş ve Akdemir aileleri, tarlalarının içinden geçen sulama borularının sökülmesi nedeniyle tartıştı. Her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ile tüfeklerin kullanıldığı kavgada, kurşun ve saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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