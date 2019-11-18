Sanığa 24 taksit, ailenin itirazına ret

Konya Karatay’da geçen yıl annesi ve 3 kardeşiyle birlikte markete giden Muhammed Emir Karabakan’ın (5) üzerine kaldırıma bırakılan 500 kiloluk reklam panosu devrildi. Çocuğun ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda tabelanın ait olduğu işyerinin sahibi Taha Süleyman B., birinci derecede asli kusurlu bulundu. Mahkeme 2 yıl 1 ay hapsine karar verdiği tutuksuz sanığın cezasını 15 bin 200 liraya çevirip aylık 633 lira olmak üzere 24 takside böldü. Karabakan Ailesi kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Konya Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi istinaf başvurusunu reddetti.

‘VİCDANİ KANI UYGUN’

Gerekçe olarak yargılamanın kanuna uygun yapıldığı ve vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı gösterildi. Aile bu kararla ikinci kez yıkıldı.

EVLADIMA MI YANAYIM YOKSA BU KARARA MI?

İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla umutlarının yıkıldığını belirten baba Cemalettin Karabakan, “Evladımızı kaybettiğimize mi yanalım, çıkan karara mı yanalım? Sanıklara ödül verselerdi daha iyiydi”diye konuştu