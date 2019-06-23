Sandıklar saat kaçta açılıyor? 23 Haziran 2019 açılan sandık sonuçları son dakika canlı izle

Milyonlarca seçmen, “sandıklar saat kaçta açılıyor?” sorusuna yanıt arıyor. 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için seçmenler sandık başında oylarını kullandı. Seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar ekranları başında ve internet aramalarında sandık sonuçlarını takip etmeye başladı. Seçim kampanyalarında Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Sandıktan çıkacak sonucu tüm Türkiye yakından takip ediyor. Haberimizin devamında sandıkların saat kaçta açıldığı sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

23 HAZİRAN 2019 AÇILAN SANDIK SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI İZLE

23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde milyonlarca seçmen sandık başında oyunu kullanmaya gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Türkiye’de ve dünyada yakından takip ediliyor. Vatandaşlar sandıkların saat kaçta açıldığını merak ederken bu sorunun yanıtı da belli oldu. Saat 17.00’da oy verme işlemi sona erdikten sonra oylar sayılmaya başlanacak. Oyların sayımında açılan sandık sonuçlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.





31 MART İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da 10.570.939 seçmenden 8.865.072 vatandaş sandık başına giderek oyunu kullanmıştı.

Açılan 31.186 sandıkta Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu %48,77 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım %48,61 oy almıştı.





31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İL GENEL MECLİSİ SONUÇLARI NASILDI?

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Genel Meclisinde AK Parti 3.886.057 vatandaşın oyuyla %45,58 oy alarak il genel meclisi için en çok oyu alan parti olmuştu. CHP ise il genel meclisi oylarında %38,54 oy aldı.





31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İSTANBUL SEÇİMLERİ NEDEN TEKRARLANIYOR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yeniden oy kullandı.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart'taki seçmen listeleri geçerli oldu.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.

TÜRKİYE´NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDAKİ SEÇMEN SAYISI 351 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye´deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar´daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 23 Haziran İstanbul Seçiminde yine 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için oy kullandı. Bu okulda oy kullanan seçmen sayısının Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla olduğu belirtildi.

İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra bugün yine 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu.

Geride kalan eğitim döneminde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin sabahçı ve öğlenci olarak eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, yarın yine seçmenlerin akınına uğradı. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde oylarını kullandı. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar´daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda oldu.