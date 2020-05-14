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Sanatevine tarihi eser operasyonu

Sanatevine tarihi eser operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbar edilen sanatevi sahibi Orhan Dağhan Ö.'yü iki aylık takibe aldı.

DEVRİM TOSUNOĞLU 

12 Mayıs’ta şüphelinin Şişli’deki sanatevine baskın yapıldı. 

Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray, İznik ve Çanakkale Seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi 78 parça tarihi eserler ele geçirildi.

Cam vitrayın bir yapıdan söküldüğü tahmin ediliyor. 

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ 

Taksim, Beşiktaş ve Berlin’de şubesi bulunan bir sanat yatırım şirketinin yönetim kurulu başkanlığı yapan Orhan Dağhan Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin 2014’te de tutuklandığı öğrenildi. 


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