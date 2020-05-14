Sanatevine tarihi eser operasyonu

DEVRİM TOSUNOĞLU



12 Mayıs’ta şüphelinin Şişli’deki sanatevine baskın yapıldı.

Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray, İznik ve Çanakkale Seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi 78 parça tarihi eserler ele geçirildi.

Cam vitrayın bir yapıdan söküldüğü tahmin ediliyor.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ



Taksim, Beşiktaş ve Berlin’de şubesi bulunan bir sanat yatırım şirketinin yönetim kurulu başkanlığı yapan Orhan Dağhan Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin 2014’te de tutuklandığı öğrenildi.