Sanatçı ve müzisyenlere 1000 TL destek ne zaman verilecek? 1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır?

Sanatçı ve müzisyenlere 1000 TL destek verilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine 1000 TL destek verileceğini duyurdu. 1000 TL destek ile ilgili aramalar yoğunlaştı.

MÜZİSYENE 1000 TL DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminden olumsuz etkilenen müzik emekçileri için proje geliştirdi. Proje kapsamında kişi başına bin lira ödeme yapılacak. Başvuru ayrıntıları 11 Aralık’ta Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde açıklanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje planladıklarını belirterek, "11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz." dedi.

Buna göre 1000 TL desteğin detayları da 11 Aralık'ta belli olacak.