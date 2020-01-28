'Sanal-narko' timleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor! Online torbacılara karşı sanal devriye

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Emniyeti sadece sokaklarda değil sosyal medya da sanal devriyelerini operasyona dönüştürdü. Bazı internet fenomenlerinin uyuşturucuyu öven paylaşımlarından ve şarkı sözlerinden rahatsız olan ailelerin şikayeti üzerine Narko tik Suçlarla mücadele müdürlüğü bünyesinde, ‘sanal-narko timleri’ kuruldu. Bilgisayar programları konusunda uzman üniversite mezunu polislerden oluşturan 6 kişilik özel ekip, 24 saat internette devriye gezerek şüphelileri takibe alıyor.

RİSK HAVUZUNDA TOPLANIYOR

Risk analiz çalışmasında uyuşturucu satışı yapılan videolar, yazılar ve haklarında ihbar bulunan kişiler adım adım izleniyor. Bunlar arasında uyuşturucuyu öven ve özendiren paylaşımlar yapan youtuber, Instagram fenomeni ve rap müzik solistleri de bulunuyor. Suç tespit edilen paylaşımlar bir süre sonra silinse de deliller ortak havuzda toplanmış oluyor. Sanal dedektiflerin kimliklerini belirledikleri zehir tacirlerine daha sonra operasyon düzenleniyor.

1 YILDA 500 SORUŞTURMA

Sanal-narko timlerinin çalışması sonucu bir yılda 500 soruşturma başlatıldı. Aralarında uyuşturucuyu özendiren paylaşımlarda bulunan fenomenler Ezel, Pucca olarak bilinen Selin Kibar, Şamil Oymak, Burry Soprano olarak tanınan Burak Aydoğduğlu ve ‘Şehinşah’ lakaplı Ufuk Yıkılmaz’ın da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı, haklarında yasal işlem yapıldı.

Şarkı sözleri, videolar sanal ekip tarafından didik didik ediliyor.

SİLİNSE DE İZİ BULUNUYOR

Sanalnarko dedektiflerinin yaptığı çalışmalar arasında, şikayete tabi olan bazı video ve fotoğrafların silindiği kaydedildi. Ancak ekipler silenen paylaşımı yapan kişileri de tespit etti.

İRANLI RAPÇIYA İSTANBUL’DA GÖZALTI

‘Uyuşturucu kullanmaya teşvik’ suçundan ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul’da gözaltına alındı. 20 Temmuz 2019’da Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilen Maghsoudloo’nun, vize süresi dolduğu halde yasadışı bir şekilde kalmaya devam ettiği için gözaltına alındığı açıklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İranlı sanatçı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.