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  3. Samsun-Ordu karayolunda heyelan! Yaşlı kadını Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kurtardı!

Samsun-Ordu karayolunda heyelan! Yaşlı kadını Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kurtardı!

Samsun-Ordu karayolunda heyelan! Yaşlı kadını Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kurtardı!

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, Giresun istikameti ulaşıma kapandı. Öte yandan yolda yürüyen yaşlı bir kadın taşların altında kalması nedeniyle yola savruldu. Çekimler için Ordu’da bulunan Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları tarafından kurtarıldı

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkiinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, yolda yürüyen yaşlı bir kadın taşların altında kalması nedeniyle yola savruldu. Çekimler için Ordu’da bulunan Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları tarafından kurtarıldı.

Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye, ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.


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