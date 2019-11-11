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  3. Samsunlu esnaf böyle isyan etti! Görenler şaşkına döndü

Samsunlu esnaf böyle isyan etti! Görenler şaşkına döndü

Samsunlu esnaf böyle isyan etti! Görenler şaşkına döndü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaşın müşterilerine tepkisi görenleri şaşkına çevirdi.

İlçenin Kaledere Mahallesi'nde 5 yıldır nalbur dükkanı işleten 30 yaşındaki Fatih Demirel yaklaşık 2 yıllık alacaklılarını tahsil edemeyince iş yerinin camına astığı yazıyla adeta müşterilerine sitem etti. "Veresiye defterimiz 30 bin liraya ulaştığından veresiye veremiyoruz. Eğer azalırsa ilerleyen zamanlarda bakarız" ve "Malım seni vereyim demi kötü olayım, vermeyeyim demi kötü olayım" diyerek camlara astığı yazılarla adeta alacaklılarına veryansın eden Fatih Demirel borç defterinin kapanması için cama astığı yazıyla vatandaşlara seslendi.

Fatih Demirel, "Biz kimseye veresiye vermeyeceğiz demiyoruz. Bizim tek istediğimiz müşterilerimizden dürüstlük istiyoruz. Bizimde esnaf olarak yeri geldiğinde paramız olmuyor ancak tek istediğimiz müşteriler dedikleri günde borçlarını ödesin istiyoruz. Herkese kapımızı açtıkça bir tarafımızdan da açık çıkmaya başladı. Ben Ünye'de küçük esnaf olduğum halde sabah kalktığımda borcumu nasıl vereceğimi düşünürken, defterime baktığımda tek bir müşterim bana olan borcunu düşünmüyor.

Zaten birazda bu borç olayı fındık pahalansın ödeyeceğiz dediler. Fındık hala pahalanacak diye bekliyorlar ancak borca gelince ödemiyorlar. Benim de borcum var ve ben ödemek için kendi fındığımı sattım. Ancak borcu olan hala fındık satacak ve borç ödemesi yapacaklar diye diye bizde beklemekten bıktık. Vatandaşta öyle bir alışkanlık olmuş ki parası olanda veresiye alıyor olmayanda alıyor. Ben de herkes parasını getirsin diye böyle bir yola başvurdum. Zaten yazıyı astıktan sonra görenler içeri girmeye başlıyor. Yazıyı kaldır diyenler oldu ancak kaldırmayacağım. Ne zaman bana alacaklılarım borçlarını öder o zaman yazıyı kaldıracağım" dedi.

(İHA)


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