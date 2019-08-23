Samsun'daki selden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti

İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi. Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi. Sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

BAŞKAN AKGÜL: KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VAR

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Akgül, "Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" dedi.