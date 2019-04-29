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  3. Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da yolda yürüyen bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen O.K., husumetlisi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonrası şahıslar olay yerinden kaçarken, sol ayağından yaralanan O.K. ise bir vatandaşınotomobiliyle Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. O.K. buradaki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kaçan şahısları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

İHA

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