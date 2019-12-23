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  3. Samsun'da akılalmaz olay! Çatıya çıkan askerin isteği herkesi şaşırttı

Samsun'da akılalmaz olay! Çatıya çıkan askerin isteği herkesi şaşırttı

Samsun'da akılalmaz olay! Çatıya çıkan askerin isteği herkesi şaşırttı

Samsun'da askerliğinin bitmesine 20 gün kalan bir er, çatıya çıkarak askerlik görevine devam etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine polis ekiplerince kendisine ulaştırılan Türk bayrağını Devlet Opera ve Balesi binasının en üst katında açan er, ikna edilip binadan indirildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi binasının en üst katına çıkan 21 yaşındaki er F.Y., girdiği bunalım sonucu 50 metre yüksekliğinde bir çatıya çıktı.

20 gün kalan askerlik görevine devam etmek istediğini belirten F.Y.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis ekipleri, F.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. 

Polisin getirdiği Türk bayrağını alıp açan F.Y., yaklaşık 2 saat sonra eylemine son verdi. Binadan indirilip polis merkezine götürülen F.Y., ifadesinin ardından kışlasına teslim edildi.

(DHA)


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