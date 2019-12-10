Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8067
  • 6,4326
  • 273.353
  • 108240
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Samsun merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Samsun merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Samsun merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6136 SKM ve silah ticareti" yapmak suçundan dolayı yaptıkları takip ve çalışmalar kapsamında bu sabah Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde bulanan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca şarjörü ve 314 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirilirken olayla ilgili aralarında 1 kadının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA


Mehmet Ali Erbil ve Ceren Hindistan aşk mı yaşıyor?
Merve Özbey merdivenlerden düştü, ameliyat olacak!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Gökhan Tepe baba oldu
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Fatih Sultan Mehmet’in 1455 yılında İstanbul’

Gece Kulübü Değil, Fatih´in Emaneti Haliç Tersanesi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp o kullanıcılara dava açacak

Tarlasında buldu! 8 milyon doları beğenmedi