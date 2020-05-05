Samsun iftar saati 2020 kaçta? Samsun iftar, ezan ve sahur vakitleri! İşte 5 Mayıs Samsun iftar vakti..

Samsun iftar saati 2020 kaçta? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber farz olan oruçlar tutuluyor. Tüm günü oruçla geçiren müminler iftar vakitlerini merak ediyor. Samsun'da yaşayan vatandaşlar için Diyanet 2020 imsakiyesini yayınladı. Bu ibadet aklı eren her Müslüman için farz kılınmıştır. Sizler için hazırladığımız Samsun iftar, ezan ve sahur vakitleri haberimizden ulaşabilirsiniz.

6 MAYIS SAMSUN SAHUR SAATİ KAÇTA?

Samsun için sahur saati 03:36 olarak belirlendi.

SAMSUN 5 MAYIS İFTAR SAATİ KAÇTA?

Samsun için 5 Mayıs iftar akşam ezanı saati 19:43'dır. Samsunlular akşam bu saatte oruçlarını açabilecekler.

2020 SAMSUN İMSAKİYESİ

Diyanet tarafından hazırlanan Samsun imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Dini hayatımızda önemli bir yeri olan Ramazan ayını, diğer aylardan ayıran ve daha faziletli ve üstün kılan bir takım özellikleri ve manevi güzellikleri vardır. Ramazan ayı, hayır ve bereket ayıdır. Dua ve niyaz ayıdır. Şükür ayıdır. Günahlardan temizlenme, cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Peygamberimiz (sav) bu aydan söz ederken: “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur” buyurmuştur.

Ramazan ayının on iki ay içerisinde özel bir yeri ve değeri vardır. Ramazan, ayların sultanı olarak kabul edilmiştir. “Ayların Efendisi Ramazan ayıdır.” Bezzar.

Kalplere nur, gönüllere şifa, mü’minlere rahmet olan; bütün insanlığı cehaletten, karanlıktan, vahşetten ve delaletten kurtaran; doğru yola ve ilahi nura, ilme, medeniyete ve saadete ulaştıran Kur’an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başlamıştır. Bu sebeple bu aya “Kur’an ayı” da denilmektedir. Yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:

“Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, Hak ile batılı ayıran Kur’an-ı Kerim, o ayda indirilmiştir. Sizden her kim bu ayı idrak ederse oruç tutsun”.

Ramazan ayı baştan son hayırdır. Hayrın karşılığı ise cennettir. Bir ekenin bin biçeceği, manevi bir hasat mevsimidir.

Ramazan ayında oruca başlayabilmek için, Ramazan hilalini gözetlememizi ve hilali gördüğümüz zaman da oruca başlamamızı Peygamber (sav) Efendimiz bizden istemektedir.

“Hilali Ramazanın başında görünce oruca başlayınız. Şevval ayının hilalini görünce de bayram ediniz. Hava bulutlu olur da hilali göremeyecek olursanız ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz ( ayı otuza tamamlayınız”.

“Ramazan hilalini görmedikçe oruca başlamayın, Şevval hilalini görmedikçe de oruca son vermeyin. Hava bulutlu olursa ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz”.

Hilali gözetleme işi astronomik bir işlemdir. Astronominin esası ise hesaptır. Özellikle çağımızda son derece gelişmiş bulunan astronomi bilimi verileri ile hailin doğuş zamanları rahatlıkla ve kesin bir şekilde belirlenebilmektedir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükâfatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi”

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar”.

“Size Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. O ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincire vurulur. O ayda Allah’ın bir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan Allah’ın rahmetinden mahrum kalır”